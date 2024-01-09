Украинские БПЛА самолётного типа наносили удары по объектам в России. Отмечается, что в 16.30 по мск была пресечена попытка терроризм со стороны Киева.
Так, средства ПВО поразили украинский дрон над Брянской областью 9 января.
Ранее сообщалось о том, что в результате обстрела ВСУ сёл Кистер и Борщево Погарского района Брянской области погиб девятилетний ребёнок. В ходе атаки по территории России было выпущено более 10 снарядов из РСЗО.
Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.