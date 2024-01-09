ПВО РФ сбили украинский дрон над Брянским районом 9 января

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украинские БПЛА самолётного типа наносили удары по объектам в России. Отмечается, что в 16.30 по мск была пресечена попытка терроризм со стороны Киева.

Фото: Unsplash

Так, средства ПВО поразили украинский дрон над Брянской областью 9 января.

Ранее сообщалось о том, что в результате обстрела ВСУ сёл Кистер и Борщево Погарского района Брянской области погиб девятилетний ребёнок. В ходе атаки по территории России было выпущено более 10 снарядов из РСЗО.