В Киеве русские ракеты загнали в бункер дипломатов США

В Киеве дипломатов Соединённых Штатов российские ракеты загнали в подземный бункер.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко со ссылкой на американского посла Бриджит Бринк.
Во время утренней воздушной тревоги в Киеве сотрудникам посольства США на Украине пришлось спускаться в бункеры, подтвердила она.
Напомним, армия России ранним утром 13 января нанесла масштабный комбинированный ракетный удар по военной инфраструктуре на Украине.
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