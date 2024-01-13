В Киеве русские ракеты загнали в бункер дипломатов США

В Киеве дипломатов США российские ракеты загнали в бункер

0:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Киеве дипломатов Соединённых Штатов российские ракеты загнали в подземный бункер.

Фото: topwar.ru

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко со ссылкой на американского посла Бриджит Бринк.

Во время утренней воздушной тревоги в Киеве сотрудникам посольства США на Украине пришлось спускаться в бункеры, подтвердила она.

Напомним, армия России ранним утром 13 января нанесла масштабный комбинированный ракетный удар по военной инфраструктуре на Украине.