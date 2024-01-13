Киев: Украина поможет Великобритании, если на неё нападёт Россия

Украина поможет Великобритании, если на неё нападёт Российская Федерация.
Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Согласно заключённого договора о "гарантиях безопасности", не только Лондон должен помогать Незалежной. В случае военной агрессии против Британии, и Украина "должна быть способна сама прийти на помощь". Это гласит пункт 7 части II нового договора Киева и Лондона.
"Украина будет реагировать тем или иным способом для поддержки Британии, если вдруг Россия захочет атаковать нашего союзника", — подчеркнул глава украинского правительства.
Ранее экс-премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Запад признать поражение Украины.
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