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Киев: Украина поможет Великобритании, если на неё нападёт Россия

Премьер Шмыгаль: Украина поможет Британии, если на неё нападёт Россия

Силовые структуры

Украина поможет Великобритании, если на неё нападёт Российская Федерация.

Премьер Шмыгаль: Украина поможет Британии, если на неё нападёт Россия
Фото: Telegram

Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Согласно заключённого договора о "гарантиях безопасности", не только Лондон должен помогать Незалежной. В случае военной агрессии против Британии, и Украина "должна быть способна сама прийти на помощь". Это гласит пункт 7 части II нового договора Киева и Лондона.

"Украина будет реагировать тем или иным способом для поддержки Британии, если вдруг Россия захочет атаковать нашего союзника", — подчеркнул глава украинского правительства.

Ранее экс-премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Запад признать поражение Украины.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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