На Украине собираются отнимать жильё у тех, кто уклоняется от мобилизации в армию.
Рада пока не одобрила закон по усилению мобилизации, где правительство хочет набрать не менее 500 тысяч солдат для армии Украины. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны".
В пятницу проект опять отправили на доработку — какие-то пункты добавят, какие-то уберут.
По информации от нардепов, одним из таких пунктов будет нововведение, согласно которому глава военкомата сможет наложить арест на имущество уклонистов.
Также, если военнообязанный гражданин Украины не явится в территориальный центр комплектования в течение 20 дней, то "автоматом" понесет наказание по статье 210-1 КУоАП и заплатит штраф до 51 000 грн.
"Рамки ещё сильнее сужаются. Если не пошёл воевать за режим Зеленского — у тебя отнимают имущество и всё нажитое. Геноцид населения Украины продолжается", — комментирует издание.
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