На Украине будут отнимать жильё у "уклонистов" от мобилизации

Тотальная мобилизация: на Украине будут отнимать жильё у "уклонистов"

На Украине собираются отнимать жильё у тех, кто уклоняется от мобилизации в армию.

Фото: ru.freepik.com

Рада пока не одобрила закон по усилению мобилизации, где правительство хочет набрать не менее 500 тысяч солдат для армии Украины. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны".

В пятницу проект опять отправили на доработку — какие-то пункты добавят, какие-то уберут.

По информации от нардепов, одним из таких пунктов будет нововведение, согласно которому глава военкомата сможет наложить арест на имущество уклонистов.

Также, если военнообязанный гражданин Украины не явится в территориальный центр комплектования в течение 20 дней, то "автоматом" понесет наказание по статье 210-1 КУоАП и заплатит штраф до 51 000 грн.