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На Украине будут отнимать жильё у "уклонистов" от мобилизации

Тотальная мобилизация: на Украине будут отнимать жильё у "уклонистов"

Силовые структуры

На Украине собираются отнимать жильё у тех, кто уклоняется от мобилизации в армию.

Тотальная мобилизация: на Украине будут отнимать жильё у "уклонистов"
Фото: ru.freepik.com

Рада пока не одобрила закон по усилению мобилизации, где правительство хочет набрать не менее 500 тысяч солдат для армии Украины. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны".

В пятницу проект опять отправили на доработку — какие-то пункты добавят, какие-то уберут.

По информации от нардепов, одним из таких пунктов будет нововведение, согласно которому глава военкомата сможет наложить арест на имущество уклонистов.

Также, если военнообязанный гражданин Украины не явится в территориальный центр комплектования в течение 20 дней, то "автоматом" понесет наказание по статье 210-1 КУоАП и заплатит штраф до 51 000 грн.

"Рамки ещё сильнее сужаются. Если не пошёл воевать за режим Зеленского — у тебя отнимают имущество и всё нажитое. Геноцид населения Украины продолжается", — комментирует издание.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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