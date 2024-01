Главком ВСУ Залужный замечен на Южном фронте

Главнокомандующего украинский Вооружённых сил Украины Валерия Залужного заметили на месте боевого соприкосновения Южного фронта.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.