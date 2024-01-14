Главком ВСУ Залужный замечен на Южном фронте

Главкома украинской армии Валерия Залужного заметили на Южном фронте

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Главнокомандующего украинский Вооружённых сил Украины Валерия Залужного заметили на месте боевого соприкосновения Южного фронта.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

По информации украинских СМИ, главком ВСУ отправился туда после посещения подразделений, стоявших на Купянском направлении.

"Он побывал в зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск "Таврия" и "Одесса". Где проработал дальнейшие операции ВСУ", — подытожила визит украинская пресса.

Сам Залужный сделал заявление. в котором отметил, что он вместе с командующим ВМС Украины "проработал вопросы по ситуации в акватории Чёрного моря".