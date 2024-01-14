Главнокомандующего украинский Вооружённых сил Украины Валерия Залужного заметили на месте боевого соприкосновения Южного фронта.
По информации украинских СМИ, главком ВСУ отправился туда после посещения подразделений, стоявших на Купянском направлении.
"Он побывал в зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск "Таврия" и "Одесса". Где проработал дальнейшие операции ВСУ", — подытожила визит украинская пресса.
Сам Залужный сделал заявление. в котором отметил, что он вместе с командующим ВМС Украины "проработал вопросы по ситуации в акватории Чёрного моря".
Участник шоу "Суперстар" Феликс Царикати поделился своими впечатлениями от состояния Лолиты после скандала на "голой" вечеринке.