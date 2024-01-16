Сладков предсказал развитие ситуации вокруг Авдеевки

Военкор Сладков спрогнозировал взятие Авдеевки российскими военными к 23 февраля

Военный корреспондент Александр Сладков выразил своё мнение по поводу того, как дальше будут развиваться события вокруг населённого пункта Авдеевка.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

Эксперт считает, что российская армия продолжит своё наступление, и Авдеевка окажется под её контролем уже к 23 февраля.

Сладков считает, что в самое ближайшее время российские военные уделят этому населённому пункту повышенное внимание, увеличив там своё присутствие. В итоге у ВСУ не будет шансов удержать город, добавил военкор.

Эксперт уточнил, что думать таким образом его заставляет ситуация, которую он наблюдает сегодня в Георгиевке.