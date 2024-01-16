Военный корреспондент Александр Сладков выразил своё мнение по поводу того, как дальше будут развиваться события вокруг населённого пункта Авдеевка.
Эксперт считает, что российская армия продолжит своё наступление, и Авдеевка окажется под её контролем уже к 23 февраля.
Сладков считает, что в самое ближайшее время российские военные уделят этому населённому пункту повышенное внимание, увеличив там своё присутствие. В итоге у ВСУ не будет шансов удержать город, добавил военкор.
Эксперт уточнил, что думать таким образом его заставляет ситуация, которую он наблюдает сегодня в Георгиевке.
"Для того чтобы наступать на ту же Авдеевку или дальше: Краматорск, Константиновка, Дружковка, Курахово и далее со всеми остановками. Сегодня наши войска идут по Георгиевке, идет большая битва там, мы имеем успех", — сказал Сладков в эфире радиостанции "Говорит Москва".
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.