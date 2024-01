Сладков предсказал развитие ситуации вокруг Авдеевки

Военный корреспондент Александр Сладков выразил своё мнение по поводу того, как дальше будут развиваться события вокруг населённого пункта Авдеевка.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.