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Раненых складывают в коридорах харьковских больниц: ВСУ несут тяжелые потери

ТАСС: больницы Харькова переполнены ранеными солдатами ВСУ

Силовые структуры

Больницы Харькова оказались переполнены ранеными бойцами ВСУ. Раненых так много, что их везут и в гражданские больницы. Мест в палатах не хватает, поэтому раненых складывают в коридорах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

ТАСС: больницы Харькова переполнены ранеными солдатами ВСУ
Фото: rusvesna.su

Такая ситуация связана с тяжелыми потерями ВСУ на Купянском направлении. Вчера, 16 января, Минобороны РФ сообщило: за сутки ВСУ потеряли на Купянском направлении 160 человек. За прошлую неделю украинская армия потеряла на том же направлении 585 человек.

Автор Ольга Поплавская
Ольга Поплавская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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