Раненых складывают в коридорах харьковских больниц: ВСУ несут тяжелые потери

ТАСС: больницы Харькова переполнены ранеными солдатами ВСУ

Больницы Харькова оказались переполнены ранеными бойцами ВСУ. Раненых так много, что их везут и в гражданские больницы. Мест в палатах не хватает, поэтому раненых складывают в коридорах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Фото: rusvesna.su

Такая ситуация связана с тяжелыми потерями ВСУ на Купянском направлении. Вчера, 16 января, Минобороны РФ сообщило: за сутки ВСУ потеряли на Купянском направлении 160 человек. За прошлую неделю украинская армия потеряла на том же направлении 585 человек.