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Украинский генерал объяснил, в чём заключается опасность ситуации под Купянском для ВСУ

Украинский генерал Кривонос: под Купянском ВСУ попали в непростое положение

1:05
Силовые структуры

Железнодорожный узел на Купянском направлении может оказаться под контролем российских военных, которые продолжают двигаться вперёд. На это обратил внимание украинский генерал в отставке Сергей Кривонос.

Украинский генерал Кривонос: под Купянском ВСУ попали в непростое положение
Фото: orenburg.media

По мнению генерала, у Купянска украинскую армию подстерегает основная опасность.

"Купянск — это самое опасное место… Купянск — это мощная железнодорожная станция. Более того, это такая станция, которая позволит им потом очень спокойно вдоль всего фронта перекидывать силы и средства", — сказал Кривонос в эфире телеканала "Фабрика новостей".

Украинский военный напомнил, что у ВС РФ имеется достаточно ресурсов, из-за чего оборона ВСУ находится в уязвимом положении. Российские бойцы активно используют дроны и артиллерию, обеспечивая себе тактическое преимущество на этом участке.

На других направлениях ситуация для ВСУ тоже складывается не лучшим образом, особенно если учитывать, что русским удаётся оперативно перекидывать свои подразделения на нужные участки, добавил Кривонос.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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