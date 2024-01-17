Судьбу британского наёмника в случае его возвращения в зону боевых действий предрекли

Коц: ВС РФ не дадут второго шанса на спасение наёмнику из Британии

Военный корреспондент Александр Коц предположил судьбу наёмника из Великобритании в случае, если он вернётся в плен к российским военным. По его словам, второго шанса ему не дадут.

Фото: Telegram-канал Александра Коца

Отмечается, что речь идёт о наёмнике Эйдене Аслине, который участвовал в боях на Украине. Однако, оказавшись в плену у подразделений Донецкой Народной республике, он пообещал, что в случае освобождения не вернётся в зону спецоперации.

Тем не менее, своего слова военный не сдержал. По словам Коца, его вновь заметили, на этот раз — в районе населённого пункта Авдеевка.

Невозвращение было условием его освобождения. Но он вновь в Авдеевке. Люди такого склада характера не могут долгое время без войны, без этих острых ощущений. Поэтому, если он снова попадет в плен к российским военнослужащим, второго шанса у него, мне кажется, больше не будет, — заявил Коц.

Известно, что в плен Аслин попал в апреле 2022 года. Он был приговорён к смертной казни за участие в боях на стороне Вооружённых сил Украины в качестве наёмника, но в сентябре того же года его освободили в ходе операции обмена военнопленными.