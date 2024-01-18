Вместе с наемниками в Харькове ликвидировали напавших на Брянскую область кураторов РДК

Подпольщик: среди уничтоженных в Харькове были напавшие на Брянскую область кураторы РДК

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости со ссылкой на харьковских подпольщиков, что среди ликвидированных в Харькове иностранных наемников были кураторы "Русского добровольческого корпуса"*. Ранее нацисты из РДК участвовали в нападениях на Брянскую и Белгородскую области.

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"Русский добровольческий корпус"* запрещен на территории России (РДК внесен ФСБ РФ в список террористических организаций).

Вчера, 17 января, Министерство обороны России сообщило, что высокоточным ударом Вооруженных сил РФ по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харькове здание было почти полностью разрушено. Более 60 наемников, в основном из Франции, погибли на месте. И еще 20 раненых были доставлены в лечебные учреждения.

"Там, однозначно, были те, кто курирует РДК*. Они иностранцы", – сообщил Сергей Лебедев агентству РИА Новости.

При нападении на Брянскую и Белгородскую области нацисты расстреливали автомобили с находившимися в них мирными гражданами. В том числе, стреляли по автомобилю с детьми.