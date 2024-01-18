Российский подпольщик: среди ликвидированных в Харькове наёмников были и кураторы РДК*

В Харькове ликвидированы наёмники ВСУ, курировавшие запрещённый РДК

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В Харькове российские военные ликвидировали иностранных наёмников, которые курировали "Русского добровольческого корпуса" (РДК)*. Известно, что боевики этого подразделения участвовали в нападениях на Брянскую и Белгородскую области.

Фото: www.mk.ru

Как рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, основываясь на докладах местных подпольщиков, среди наёмников выделялись также и французские военнослужащие.

При этом Лебедев уточнил, что на той же улице, где было здание с иностранными наёмниками, находился и военкомат. Помимо этого, уточнил Лебедев, РДК* входит в украинское националистическое диверсионное подразделение "Кракен", которое было основано главарями полка "Азов"* и представителями военной разведки Украины.

*Внесён в список террористических организаций, запрещённых на территории РФ

**Запрещённая в России террористическая организация