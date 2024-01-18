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Российский подпольщик: среди ликвидированных в Харькове наёмников были и кураторы РДК*

В Харькове ликвидированы наёмники ВСУ, курировавшие запрещённый РДК

0:54
Силовые структуры » Военные новости

В Харькове российские военные ликвидировали иностранных наёмников, которые курировали "Русского добровольческого корпуса" (РДК)*. Известно, что боевики этого подразделения участвовали в нападениях на Брянскую и Белгородскую области.

В Харькове ликвидированы наёмники ВСУ, курировавшие запрещённый РДК
Фото: www.mk.ru

Как рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, основываясь на докладах местных подпольщиков, среди наёмников выделялись также и французские военнослужащие.

При этом Лебедев уточнил, что на той же улице, где было здание с иностранными наёмниками, находился и военкомат. Помимо этого, уточнил Лебедев, РДК* входит в украинское националистическое диверсионное подразделение "Кракен", которое было основано главарями полка "Азов"* и представителями военной разведки Украины.

*Внесён в список террористических организаций, запрещённых на территории РФ

**Запрещённая в России террористическая организация

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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