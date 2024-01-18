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Политолог Петр Колчин рассказал, что дает российской армии освобождение Веселого в ДНР

Военный эксперт Колчин назвал освобождение Веселого в ДНР важным этапом в наступлении

1:41
Силовые структуры

Военный эксперт, политолог, эксперт Центра сопровождения политических процессов Петр Колчин специально для Pravda.Ru прокомментировал новость об освобождении населенного пункта Веселое в ДНР и рассказал о последствиях. Он назвал освобождение Веселого важным этапом в наступлении.

Военный эксперт Колчин назвал освобождение Веселого в ДНР важным этапом в наступлении
Фото: t.me/anna_news

"Донецкое направление в современных условиях является наиболее стратегически важным на всем протяжении фронта, – считает военный эксперт Петр Колчин. – Освобождение населенного пункта Веселое – это важный этап в самом наступлении на Авдеевском направлении. Это направление между Авдеевкой и Марьинкой было одним из самых наиболее укрепленных эшелонов ВСУ. И уничтожение этого укрепрайона фактически открывает новые возможности для развития наступления российской армии".

Эксперт Центра сопровождения политических процессов Колчин также уверен, что освобождение Веселого ускорит взятие Авдеевки российской армией.

"Несмотря на то, что Киев фактически отправляет все возможные резервы на этот участок фронта, нещадно мобилизуя жителей Украины и буквально через неделю отправляя на фронт, но наступление российской армии это сдержать не может, – сказал Колчин. – Освобождение пункта Веселое открывает возможности для укрепления наших позиций вокруг Авдеевки и окончательного разрушения позиций ВСУ под Донецком, которые на протяжении 9 лет возводились на средства Запада и огромными усилиями Киева".

Ранее Минобороны РФ сообщило, что освобождение населенного пункта Веселое в ДНР стало возможным благодаря успешному продвижению Южной группы войск.

 

Автор Ольга Поплавская
Ольга Поплавская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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