Американский полковник об ударе по наёмникам в Харькове: "Это показательно"

Полковник США считает, что удар по наёмникам в Харькове со стороны ВС РФ был "показательным"

Американский отставной полковник Эрл Расмуссен считает, что Россия чётко обозначила Западу свою позицию тем, что нанесла удар по дислокации иностранных наёмников в Харькове.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

"Это показательно. Причём на этот счёт ясность была внесена ещё на ранней стадии [конфликта]", — сказал Расмуссен в разговоре с RT.

Военный напомнил, что ещё в начале спецоперации российские власти давали понять, что будут считать наёмников непосредственными участниками конфликта.

Расмуссен добавил, что и Киев, и его западные кураторы должны понять, что для того, чтобы Украина сохранилась как государство, военные действия следует прекратить и начать переговоры.

Ранее от удара ВС РФ по пункту временного размещения наёмников в Харькове было ликвидировано 60 боевиков, преимущественно французов, как сообщило Минобороны РФ.