Взвод уничтожен, остальные сбежали: как Россия бьёт ВСУ даже в холода

Минобороны сообщило об уничтожении взвода боевиков ВСУ под Артёмовском

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Боевые действия в зоне СВО не прекращаются даже в неблагоприятных условиях. Российский боец рассказал, каково сражаться в холода, его интервью опубликовало Минобороны РФ в пятницу.

Фото: Минобороны РФ

Расчёты РСЗО "Град" костромских десантников уничтожили живую силу ВСУ в районе Артёмовска, сообщил командир одного из них, военный с позывным Гром.

"Мы всегда начеку, действуем быстро. Расчёты уже давно слажены. Когда приходит цель, отрабатываем моментально. Приезжаем, отрабатываем за считанные минуты и быстро меняем огневую позицию", — поделился он.

Результатом успешной операции стало уничтожение боевиков ВСУ численностью почти до взвода, выжившие спешно оставили свои позиции.

Российские военные сражаются, невзирая на ощутимые холода в зоне конфликта. "Погодные условия на нашу работу никак не влияют, нам без разницы, когда работать", — пояснил боец.

Ранее Минобороны доложило об освобождении села Весёлое близ Артёмовска, оно стало первым населённым пунктом ДНР, занятым российской армией в 2024 году.