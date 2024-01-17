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Российская армия нанесла серьёзный удар по пункту с иностранными наёмниками в Харькове

Российские силы уничтожили пункт дислокации наёмников в Харькове

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Силовые структуры

Армия России нанесла удар по пункту дислокации иностранных военнослужащих. Событие произошло в Харькове. О произошедшем проинформировало Минобороны РФ.

Российские силы уничтожили пункт дислокации наёмников в Харькове
Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=50673@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license.

В основном уничтожены иностранные наёмники из Франции, доложило ведомство в своей сводке новостей. Атака привела к ликвидации больше 60 человек. Больше двадцати госпитализированы в больницы. Отмечается, что удар привёл к разрушению всего здания.

Ранее сообщалось, что Харьковские больницы заполнены ранеными солдатами. Их вынуждены размещать в коридорах из-за нехватки мест. Украинская армия несёт крупные потери.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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