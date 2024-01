Российская армия нанесла серьёзный удар по пункту с иностранными наёмниками в Харькове

Your browser does not support the audio element.

Армия России нанесла удар по пункту дислокации иностранных военнослужащих. Событие произошло в Харькове. О произошедшем проинформировало Минобороны РФ.

Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=50673@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license.