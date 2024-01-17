Российская армия нанесла серьёзный удар по пункту с иностранными наёмниками в Харькове

Российские силы уничтожили пункт дислокации наёмников в Харькове

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия России нанесла удар по пункту дислокации иностранных военнослужащих. Событие произошло в Харькове. О произошедшем проинформировало Минобороны РФ.

Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=50673@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license.

В основном уничтожены иностранные наёмники из Франции, доложило ведомство в своей сводке новостей. Атака привела к ликвидации больше 60 человек. Больше двадцати госпитализированы в больницы. Отмечается, что удар привёл к разрушению всего здания.

Ранее сообщалось, что Харьковские больницы заполнены ранеными солдатами. Их вынуждены размещать в коридорах из-за нехватки мест. Украинская армия несёт крупные потери.