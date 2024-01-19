ВСУ в зоне СВО недооценили российские оборонительные рубежи

Леонков: ВСУ не смогли дойти даже до первых рубежей обороны РФ

1:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Военный аналитик Алексей Леонков отметил мощность оборонительных рубежей российской армии. По его словам, настолько мощных рубежей обороны ещё не было в истории войн и вооружённых конфликтов.

Фото: newsae.ru

"Однако нынешняя ситуация в корне отличается от той, потому что сейчас Вооружённые силы Российской Федерации возводили рубежи обороны с широким привлечением инженерной техники, а также железобетонных конструкций и изделий для строительства окопов и блиндажей, с применением, кроме того, систем дистанционного минирования. Глубина этих рубежей на южных направлениях — на Крым, Херсонскую и Запорожскую области действительно составила до 120 километров", — указал военный эксперт.

При этом он подчеркнул, что оборудовались данные рубежи не только для военных и техники, но и для артиллерии и миномётов. Таким образом, огонь по противнику можно вести с закрытых позиций.

При этом боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ), обращает внимание Леонков, не смогли дойти даже до первых рубежей обороны российской армии. Причём, ключевую роль в неуспехе ВСУ сыграли не только фортификационные сооружения, но и поля неизвлекаемых противотанковых и противопехотных мин, расположенные на подходе к сооружениям.

Несмотря на то, что строительство происходило в сжатые сроки — восемь месяцев, и, к тому же, при любой погоде, протяжённость линии в зоне спецоперации, по итогу, оказалась тысяча двести километров.