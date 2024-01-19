Военный аналитик Алексей Леонков отметил мощность оборонительных рубежей российской армии. По его словам, настолько мощных рубежей обороны ещё не было в истории войн и вооружённых конфликтов.
"Однако нынешняя ситуация в корне отличается от той, потому что сейчас Вооружённые силы Российской Федерации возводили рубежи обороны с широким привлечением инженерной техники, а также железобетонных конструкций и изделий для строительства окопов и блиндажей, с применением, кроме того, систем дистанционного минирования. Глубина этих рубежей на южных направлениях — на Крым, Херсонскую и Запорожскую области действительно составила до 120 километров", — указал военный эксперт.
При этом он подчеркнул, что оборудовались данные рубежи не только для военных и техники, но и для артиллерии и миномётов. Таким образом, огонь по противнику можно вести с закрытых позиций.
При этом боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ), обращает внимание Леонков, не смогли дойти даже до первых рубежей обороны российской армии. Причём, ключевую роль в неуспехе ВСУ сыграли не только фортификационные сооружения, но и поля неизвлекаемых противотанковых и противопехотных мин, расположенные на подходе к сооружениям.
Несмотря на то, что строительство происходило в сжатые сроки — восемь месяцев, и, к тому же, при любой погоде, протяжённость линии в зоне спецоперации, по итогу, оказалась тысяча двести километров.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.