Политолог Адилова: Россия должна себя обезопасить и раздвигать рамки зоны спецоперации

Политолог Адилова рассказала, до каких границ могут расширить проведение СВО

Политолог, профессор Российского государственного гуманитарного университета, ведущий специалист информационно-аналитического центра МГУ Людмила Адилова прокомментировала заявление крымского парламентария Сергея Трофимова о принудительном расширении зоны специальной военной операции (СВО) на Украине. В беседе с Pravda. Ru она подтвердила, что Крым сейчас находится под большой угрозой из-за постоянных обстрелов со стороны украинских формирований.

Фото: sputnik-ossetia.ru

Причём, обращает внимание доктор политических наук, если США и Германия поставят Киеву в рамках военной помощи новое оружие, которое будет долетать до полуострова, то Украина выполнит задачу стран Запада "превратить Крым всмятку". В этом случае российские силы не смогут туда войти.

"До тех пор, пока будут угрожать территориям России, Россия должна себя обезопасить и раздвигать рамки зоны спецоперации. Мы предлагали во время переговоров ограничиться Донецком, Луганском, вот эти две области, чтобы они вошли, вот как они вошли по Конституции в состав России, мы выводим свои войска, переговоры состоялись, были достигнуты договоренности. Но потом англичане запретили украинцам подписывать эти договорённости", — напомнила Адилова.

Таким образом, уверена политический эксперт, рамки СВО будут расширяться, чтобы Россия могла себя обезопасить, так как страна вправе защищать свою целостность и защищать жизнь и безопасность своих людей.

В том числе, необходимо обезопасить территорию Белгорода, который находится под постоянным обстрелом, а также не допустить, чтобы поставляемое ВСУ оружие могло долететь до Москвы.