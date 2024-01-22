В Ленобласти введён спецрежим на случай появления БПЛА ВСУ

В Ленинградской области объявили режим повышенной готовности

В Ленинградской области ввели особый режим на случай появления украинских бесплотных летательных аппаратов (БПЛА). Как проинформировали в правительстве, приказы на их уничтожение в случае обнаружения получили подразделения охраны и силовые структуры региона.

Фото: Grupa WB

"Подразделения охраны и силовые структуры в Ленобласти получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения на прилегающих территориях", — отмечается в сообщении.

Известно, что режим повышенной готовности был введён в связи с атакой БПЛА по терминалу компании "Новатэк" минувшей ночью в порту Усть-Луга. В результате атаки дрона случился пожар. Персонал эвакуировали, пострадавших в результате происшествия нет.

При этом повышенный уровень террористической опасности также введён в ряде приграничных с Украиной регионов. Он подразумевает усиление работы силовых органов, а также проведение досмотров на вокзалах и в людных местах.