Пушилин заявил о гибели в Донецке 28 человек из-за обстрелов ВСУ

Пушилин: при обстрелах ВСУ в ДНР за сутки погибли 28 человек

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Глава Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал об обстреле украинскими формированиями Донецка. По его словам, число погибших при ударе по микрорайону Текстильщик выросло до 27 человек.

Фото: "2017-09-28 Denis Pushilin" by Совет Федерации is licensed under CC BY 4.0.

"В результате артиллерийского огня со стороны ВФУ по донецкому микрорайону Текстильщик погибли 27 гражданских лиц, ещё 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка", — заметил глава республики в своём Telegram-канале.

При этом Пушилин также уточнил, что всего за 21 января из-за обстрелов со стороны боевиков Вооружённых сил Украины погибли 28 человек. В том числе, ранения получили 30 жителей региона.

Кроме того, как подчеркнул глава региона, из-за сброса беспилотника в Куйбышевском районе ДНР ранения получил водитель ремонтной бригады — мужчина 1990 года рождения.