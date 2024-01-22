Мыши и крысы атакуют украинских военных, есть угроза страшной эпидемии

CNN рассказала о засилье мышей и крыс в окопах ВСУ

Окопы ВСУ кишат крысами и мышами, ситуация похожа на ту, что сложилась в Первую мировую, передаёт в воскресенье CNN со ссылкой на жалобы украинских военных.

Фото: Libkos/Getty Images

В землянке на четверых жило около тысячи мышей, вспоминает украинка с позывным "Кира". По ночам они залезали хозяевам в одежду и кусали их за пальцы.

"Это не мыши приходили к нам в гости, а мы были их гостями", — возмущена Кира.

Чего она только не делала, чтобы избавиться от непрошеных гостей, — брызгала ядом, распыляла аммиак, даже молилась — всё тщетно.

"У нас была кошка по имени Буся, и поначалу она тоже помогала и ела мышей. Но позже их стало так много, что она отказалась. Кошка может поймать одну-две мыши, но если их 70, то это нереально", — объясняет военная.

Мыши не только мешали жить солдатам, они портили их технику.

"Мыши жевали всё: радиоприёмники, ретрансляторы, провода. Забирались в машины и грызли электропроводку, чтобы машины не ездили, а ещё они грызли танки и колеса", — сокрушается Кира.

По её подсчётам, только их землянке мыши нанесли ущерб в миллион гривен (более 26,5 тысячи долларов).

Самое ужасное, что с мышиными экскрементами распространяется некая опасная инфекция.

"CNN не удалось независимо проверить это сообщение, но, по данным украинских военных, ужасные симптомы болезни включают лихорадку, сыпь, низкое кровяное давление, кровоизлияния в глаза, рвоту и, поскольку болезнь поражает почки, сильную боль в спине и проблемы с мочеиспусканием", — сказано в материале.

Научный сотрудник Национального музея национальной истории Украины Игорь Загороднюк считает сложившую ситуацию похожей на ту, что царила в окопах Первой мировой войны. Он объяснил засилье грызунов неубранным урожаем озимых в 2022 году и последовавшей тёплой зимой.