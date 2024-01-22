Украинский генерал рассказал о судьбе всех "суперкрутых" дронов ВСУ в зоне СВО

Украинский генерал Кривонос: русские успешно противодействуют любому "суперкрутому" дрону ВСУ

Российские военные успешно противостоят абсолютно любым беспилотникам, в том числе самым новым и современным, которые оказываются в арсенале ВСУ. На это обратил внимание отставной украинский генерал Сергей Кривонос.

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По словам генерала, российские бойцы используют для противостояния беспилотникам противника свои мощные системы РЭБ, а также нестандартные подходы.

"Любой суперкрутой дрон теряет свою новизну и актуальность, поскольку русские находят на него активное противодействие, в том числе используя новые подходы и мощные системы радиоэлектронной борьбы, которые у них есть", — сказал Кривонос в эфире телеканала "Прямой".

По мнению украинского военного, у российских бойцов есть заметное преимущество не только в авиации, но также в артиллерии, ведь у ВС РФ, в отличие от украинцев, нет проблем с боеприпасами.