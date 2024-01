Украинский генерал рассказал о судьбе всех "суперкрутых" дронов ВСУ в зоне СВО

Российские военные успешно противостоят абсолютно любым беспилотникам, в том числе самым новым и современным, которые оказываются в арсенале ВСУ. На это обратил внимание отставной украинский генерал Сергей Кривонос.

Фото: Openverse by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito) is licensed under CC BY 2.0