Российские военнослужащие высокоточным ударом поразили места производства ракет на Украине

Бойцы Вооружённых сил (ВС) России при помощи высокоточного оружия нанесли удар по местам производства на Украине ракет, боеприпасов, а также взрывчатых веществ. Ка указали в Министерстве обороны РФ, удар был нанесён минувшим утром.

Фото: https://www.dvidshub.net/image/5679715/dod-conducts-ground-launched-cruise-missile-test by U.S. Department of Defense/Scott Howe