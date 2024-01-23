Российские военнослужащие высокоточным ударом поразили места производства ракет на Украине

ВС РФ нанесли групповой удар по местам производства украинских ракет

Бойцы Вооружённых сил (ВС) России при помощи высокоточного оружия нанесли удар по местам производства на Украине ракет, боеприпасов, а также взрывчатых веществ. Ка указали в Министерстве обороны РФ, удар был нанесён минувшим утром.

Фото: https://www.dvidshub.net/image/5679715/dod-conducts-ground-launched-cruise-missile-test by U.S. Department of Defense/Scott Howe

"Сегодня утром ВС РФ нанeсен групповой удар высокоточным оружиeм большой дальности воздушного и назeмного базирования по объектам военно-промышлeнного комплекса Украины, производящим ракеты и комплeктующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещeства", — заявили в пресс-службе Минобороны.

В результате, добавляют представители российского военного ведомства, цель удара была достигнута, а все назначенные объекты — поражены. Однако, по каким именно украинским района наносились удары, в Министерстве обороны РФ не уточнили.