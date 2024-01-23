Российские военнослужащие высокоточным ударом поразили места производства ракет на Украине

Бойцы Вооружённых сил (ВС) России при помощи высокоточного оружия нанесли удар по местам производства на Украине ракет, боеприпасов, а также взрывчатых веществ. Ка указали в Министерстве обороны РФ, удар был нанесён минувшим утром.
"Сегодня утром ВС РФ нанeсен групповой удар высокоточным оружиeм большой дальности воздушного и назeмного базирования по объектам военно-промышлeнного комплекса Украины, производящим ракеты и комплeктующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещeства", — заявили в пресс-службе Минобороны.
В результате, добавляют представители российского военного ведомства, цель удара была достигнута, а все назначенные объекты — поражены. Однако, по каким именно украинским района наносились удары, в Министерстве обороны РФ не уточнили.
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