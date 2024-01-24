Шведов запугивают войной с Россией

FAZ: В Швеции граждан запугали возможной войной с Россией

Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) сообщило о том, что Шведские военные запугали граждан страны началом возможной войны с Россией.

Фото: kprf-kchr.ru

Подобные высказывания делал главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден. Он также заявил, что страна не готова к военным действиям.

Шведские СМИ ранее публиковали статьи о том, что в стране готовятся к военным действиям. Бы опубликован список предметов, которые необходимо иметь дома в случае, если война начнётся.

В издании отметили, что оппозиция выступила с резкой критикой действия текущего правительства. По словам оппозиционеров, шведские власти запугивают население.

Ранее сообщалось о том, что в посольстве Герамнии усомнились в возможности начала боевых действий между Россией и НАТО. Bild, ссылаясь на неподтверждённый секретный документ бундесвера было заявлено, что Германия работает над созданием плана войны между НАТО и Россией. Так, по мнению журналистов Bild, военные действия могут быть развязаны летом 2025 года.