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Зеленский настаивает на международном расследовании крушения Ил-76 с военнопленными ВСУ

Зеленский заявил, что требует международного расследования из-за крушения Ил-76

Силовые структуры » Военные новости

Глава киевского режима Зеленский опубликовал сообщение в своём Telegram-канале с призывом провести международное расследование крушения самолета Ил-76.

Зеленский заявил, что требует международного расследования из-за крушения Ил-76
Фото: flickr.com by President Of Ukraine

Он отметил, что украинская разведка занимается выяснением судьбы пленных ВСУ. По словам политика, им было проведено экстренное совещание с руководством ВСУ, ГУР и министерства юстиции.

"Необходимо четко установить все факты. Настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение судна произошло на территории РФ — вне нашего контроля", — заявил он.

Стоит отметить, что в генштабе ВСУ в среду заявили, что и дальше продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении.

24 января Ил-76 рухнул в Белгородской области. Минобороны РФ констатировало, что самолет сбили ВСУ. Белый дом призвал Москву и Киев провести расследование обстоятельств катастрофы. Зеленский отменил поездку по украинским городам до выяснения обстоятельств.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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