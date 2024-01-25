Более 130 украинских боевиков и террористов из РДК ликвидированы в Харькове

В результате ракетных ударов Вооруженных сил России в Харькове ликвидированы более 130 боевиков ВСУ, "Кракена", а также террористы так называемого "Русского добровольческого корпуса"* (РДК).

Фото: mil.gov.ua by Ministry of Defence of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Ракетный удар по объектам размещения боевиков в Харькове был нанесен поздно вечером во вторник, 23 января. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева, который получил информацию от своих харьковских соратников.

"Харьковчане сообщили о трех прилетах. Первые два мощные и почти одновременно, через несколько минут третий, с большой вспышкой и сильным взрывом", — рассказал Лебедев журналистам агентства.

Координатор подполья добавил, что ракетные удары были нанесены по объектам, расположенным рядом с тем местом, где 17 января были уничтожены наёмники из Франции.

"Накрыли личный состав бандеровцев и их подведомственных из так называемого "Русского добровольческого корпуса"*. Ещё одним ударов попали в небольшое расположение нацистов", — уточнил Лебедев.

По его словам, жители Харькова засвидетельствовали, что к месту ракетного удара было направлено много машин "скорой". Очевидцы сообщили также, что эвакуация некоторых раненых и погибших проводилась под контролем сотрудников Службы безопасности Украины.

"Предварительно — это были иностранные наёмники", — заявил собеседник агентства.

По имеющимся у Лебедева данным, ещё один точный удар пришелся по объекту в Балаклее — там ликвидировано более ста боевиков, ещё столько же госпитализировано с ранениями.

*Запрещенная в России террористическая организация.