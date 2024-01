Более 130 украинских боевиков и террористов из РДК ликвидированы в Харькове

В результате ракетных ударов Вооруженных сил России в Харькове ликвидированы более 130 боевиков ВСУ, "Кракена", а также террористы так называемого "Русского добровольческого корпуса"* (РДК).

Фото: mil.gov.ua by Ministry of Defence of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International