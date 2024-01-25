Офицер ВСУ самоуверенно пришел с проверкой в занятый российскими бойцами блиндаж и попал в плен

Офицер ВСУ пришел с проверкой в занятый российскими бойцами блиндаж

1:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Бойцы Вооруженных сил России взяли в плен украинского офицера, который пришёл с инспекцией в занятый ими блиндаж в тылу ВСУ.

Фото: structure.mil.ru by Евгений Кель is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Необычную историю рассказал командир штурмовой группы российских войск с позывным Лёва. Его подразделение получило приказ скрытно проникнуть сквозь боевые порядки противника и занять обустроенный в тылу ВСУ опорный пункт. Боевая группа выполнила задачу настолько профессионально, что находившиеся поблизости украинские боевики ничего не заподозрили. Через какое-то время в занятый нашими бойцами блиндаж пришёл офицер, который хотел провести инспекцию.

"Он не ожидал нас увидеть. Пришёл вольготно, один, без охраны. Нас, похоже, принял за своих людей, вышедших из повиновения. Стал кричать, хвататься за оружие", — рассказал командир штурмовой группы.

Бойцы "успокоили" офицера и решили проверить направление, с которого тот появился. Обнаружили огневую точку, в ней находилось до 10 боевиков. Штурмовать не стали, говорит Лёва, потому что у противника было серьёзное численное преимущество. Вместо этого проявили смекалку — и добились успеха.

"Немножко постреляли, покидали гранаты — и оттянулись. Взяли ещё людей, вернулись, запрыгнули в окоп. С противником было покончено, взяли их высоту. Помогли другим штурмовым группам, чтобы противник не нанёс им удар с нашего направления", — вспоминает он.

Герой этого боя на СВО уже больше года. Начал простым стрелком, офицеры заметили его боевые качества, назначили командиром отделения, затем — штурмовой группы. Сейчас в подчинении Лёвы, дослужившегося до замкомвзвода, больше двадцати человек.