В ДНР сотрудники ФСБ и ФНС провели обыски у местного производителя сигарет

ФСБ и ФНС провели обыски у производителя сигарет из Донецка

В ДНР сотрудники ФСБ и ФНС провели обыски по 18 адресам, связанным с "Донецкой табачной компанией".

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В итоге силовики обнаружили склады контрафактного товара без маркировки. Были изъяты более 12,5 млн пачек. ДТК в своей рекламе не стеснялась предлагать потенциальным покупателям Marlboro, Chesterfield и L&M собственного изготовления. Помимо этого, компания, по утверждению источника РБК, могла под заказ производить сигареты многих других брендов.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело об обороте неучтённой продукции. Скорее всего, начнутся расследования по фактам незаконного использования товарного знака и применения в своей деятельности поддельных акцизных марок.

Предприятие задекларировало в 2022 году выпуск 884,3 миллиона сигарет. Тогда Министерство доходов и сборов ДНР одобрило ввоз 295 килограммов табачного сырья.

Известно, что владельцем 95% предприятия является донецкий предприниматель Игорь Карасев. Еще 5% — у гендиректора компании Валентина Хана.