В ДНР сотрудники ФСБ и ФНС провели обыски у местного производителя сигарет

В ДНР сотрудники ФСБ и ФНС провели обыски по 18 адресам, связанным с "Донецкой табачной компанией".

Фото: riamediabank.ru by Andrey Stenin is licensed under Russian International News Agency