"Параноидальное и бредовое": Полянский высказался по поводу выступления зампостпреда Киева в СБ ООН по Ил-76

Первый зампостпред России при ООН Дмитрий Полянский высказался по поводу выступления зампостпреда Украины при организации Кристины Гайовишин на заседании Совбеза ООН по поводу сбитого российского Ил-76, передаёт РИА Новости.
"Я на самом деле не собирался комментировать украинское выступление. Оно как всегда параноидальное и бредовое", — высказался дипломат.
Он указал на то, что предварительное расследование российской стороны доказывает, что удар по воздушному судну нанесли ВСУ с применением ЗРК. Полянский добавил, что списки украинских военнопленных, находившихся на сбитом Ил-76, были опубликованы и доведены до украинской стороны в установленном порядке, и отрицать это бессмысленно. Он указал, что его украинская коллега, по всей видимости, получила от киевских властей только одну установку — врать и выгораживать.
Следственным комитетом заведено дело о теракте после крушения, на месте катастрофы работают криминалисты. На обломках Ил-76 найдено множество отверстий, оставленных поражающими элементами ракеты, которая была выпущена из ЗРК. Часть фрагментов застряли в обшивке, некоторые пробили ее насквозь.
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