"Параноидальное и бредовое": Полянский высказался по поводу выступления зампостпреда Киева в СБ ООН по Ил-76

Первый зампостпред России при ООН Дмитрий Полянский высказался по поводу выступления зампостпреда Украины при организации Кристины Гайовишин на заседании Совбеза ООН по поводу сбитого российского Ил-76, передаёт РИА Новости.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic