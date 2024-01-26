"Параноидальное и бредовое": Полянский высказался по поводу выступления зампостпреда Киева в СБ ООН по Ил-76

Полянский нашёл параноидальным выступление зампостпреда Киева в СБ ООН по Ил-76

Первый зампостпред России при ООН Дмитрий Полянский высказался по поводу выступления зампостпреда Украины при организации Кристины Гайовишин на заседании Совбеза ООН по поводу сбитого российского Ил-76, передаёт РИА Новости.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Я на самом деле не собирался комментировать украинское выступление. Оно как всегда параноидальное и бредовое", — высказался дипломат.

Он указал на то, что предварительное расследование российской стороны доказывает, что удар по воздушному судну нанесли ВСУ с применением ЗРК. Полянский добавил, что списки украинских военнопленных, находившихся на сбитом Ил-76, были опубликованы и доведены до украинской стороны в установленном порядке, и отрицать это бессмысленно. Он указал, что его украинская коллега, по всей видимости, получила от киевских властей только одну установку — врать и выгораживать.

Следственным комитетом заведено дело о теракте после крушения, на месте катастрофы работают криминалисты. На обломках Ил-76 найдено множество отверстий, оставленных поражающими элементами ракеты, которая была выпущена из ЗРК. Часть фрагментов застряли в обшивке, некоторые пробили ее насквозь.