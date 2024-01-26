Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пилот разбившегося в Афганистане бизнес-джета назвал технические проблемы причиной ЧП
Собчак оценила обложку к новому альбому Канье Уэста
Ельцин считал, что Россия должна первой вступить в НАТО
Двойные штрафы за нарушения ПДД: как полицейские могут наказать водителя за два проступка
Установление гармоничных отношений с собакой: пять ошибок, которые делают хозяева
Путин: ставка 6% для семейной ипотеки сохраняется, несмотря на решения ЦБ
Призеров международного маркетингового конкурса "PROбренд-2023" наградят 15 февраля в Москве
Ситуация help: как починить сломанный ноготь
Ученые обнаружили неочевидную опасность социальных сетей для человека
"Никто не кормит, не поит, не помогает": солдаты ВСУ сдаются в плен из-за отсутствия провизии

Боец ВС РФ Чех: солдаты ВСУ сдаются в плен из-за отсутствия провизии

1:16
Силовые структуры » Военные новости

Украинские боевики под Артемовском в ДНР вынуждены сдаваться в плен из-за плотного снайперского и артиллерийского огня со стороны ВС РФ, а также нехватки еды и поддержки, передаёт ТАСС, ссылаясь на слова снайпера группировки войск ЮВО с позывным Чех.

Боец ВС РФ Чех: солдаты ВСУ сдаются в плен из-за отсутствия провизии
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель is licensed under Attribution 4.0 Licence

"Они двигаются ползком, перекатами, потом сдаются. Все потому, что не могут передвигаться, по ним все работают, их никто не кормит, не поит, не помогает", — отметил снайпер.

Он добавил, что было время, когда украинские националисты действовали на этом направлении весьма нагло, но наши ребята это быстро пресекли. Российский военный отметил, что украинской стороне трудно противостоять снайперскому огню из-за того, что солдаты ВС РФ чётко соблюдают меры безопасности, которые дают им возможность действовать незаметно. Для защитников киевского режима отсутствие медицинской помощи и лекарств также стало серьезной проблемой.

Ранее начальник пресс-центра российской группировки войск "Юг" Вадим Астафьев доложил, что укронацисты понесли огромные потери техники и живой силы под Артемовском. Тогда ВСУ пытались атаковать в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Красногоровка и Водяное.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно

Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.

Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно
Рассада помидор и перцев будет крепенькая и стройная, если подкормить ее этим
Рассада помидор и перцев будет крепенькая и стройная, если подкормить ее этим
Уникальный финский проект столкнулся с проблемами из-за — сюрприз — России
Эксперты перечислили способы убить двигатель авто: от глушения до некачественных жидкостей
Продажа США самолётов F-16 Турции на сумму 20 млрд долларов. Но есть нюнанс Дмитрий Плотников Результат СВО: РФ контролирует мировую торговлю стратегическими ресурсами Любовь Степушова Шустер заявил, что наркотики сделали из Зеленского "нервного человека", сидящего в бункере Олег Володин
Когда безопасно садиться за руль после употребления алкоголя: советы от представителя ГИБДД
Рынку жилья в России предрекли крах
Представим прогноз-таро на 26 января
Представим прогноз-таро на 26 января
Последние материалы
Приводим бёдра в порядок: тренировка для тех, кому лень вставать
Пилот разбившегося в Афганистане бизнес-джета назвал технические проблемы причиной ЧП
Собчак оценила обложку к новому альбому Канье Уэста
Продажа США самолётов F-16 Турции на сумму 20 млрд долларов. Но есть нюнанс
Ельцин считал, что Россия должна первой вступить в НАТО
Двойные штрафы за нарушения ПДД: как полицейские могут наказать водителя за два проступка
Установление гармоничных отношений с собакой: пять ошибок, которые делают хозяева
Путин: ставка 6% для семейной ипотеки сохраняется, несмотря на решения ЦБ
Призеров международного маркетингового конкурса "PROбренд-2023" наградят 15 февраля в Москве
Ситуация help: как починить сломанный ноготь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников