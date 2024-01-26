"Никто не кормит, не поит, не помогает": солдаты ВСУ сдаются в плен из-за отсутствия провизии

Боец ВС РФ Чех: солдаты ВСУ сдаются в плен из-за отсутствия провизии

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украинские боевики под Артемовском в ДНР вынуждены сдаваться в плен из-за плотного снайперского и артиллерийского огня со стороны ВС РФ, а также нехватки еды и поддержки, передаёт ТАСС, ссылаясь на слова снайпера группировки войск ЮВО с позывным Чех.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель is licensed under Attribution 4.0 Licence

"Они двигаются ползком, перекатами, потом сдаются. Все потому, что не могут передвигаться, по ним все работают, их никто не кормит, не поит, не помогает", — отметил снайпер.

Он добавил, что было время, когда украинские националисты действовали на этом направлении весьма нагло, но наши ребята это быстро пресекли. Российский военный отметил, что украинской стороне трудно противостоять снайперскому огню из-за того, что солдаты ВС РФ чётко соблюдают меры безопасности, которые дают им возможность действовать незаметно. Для защитников киевского режима отсутствие медицинской помощи и лекарств также стало серьезной проблемой.

Ранее начальник пресс-центра российской группировки войск "Юг" Вадим Астафьев доложил, что укронацисты понесли огромные потери техники и живой силы под Артемовском. Тогда ВСУ пытались атаковать в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Красногоровка и Водяное.