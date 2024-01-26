Два украинских агента задержаны в Ростове-на-Дону за шпионаж в пользу ВСУ

В Ростове-на-Дону задержаны граждане РФ, передававшие данные о частях ВС РФ Киеву

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры ФСБ

В Ростове-на-Дону арестованы два россиянина, которых подозревают в государственной измене, передаёт РИА Новости, ссылаясь на ЦОС ФСБ России.

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В ведомстве проинформировали, что задержанные выполняли задание иностранной разведки. Злоумышленники собрали и передали представителю спецслужбы Незалежной данные о расположении военной техники и личного состава подразделений ЮВО. Установлено, что на контакт с вражескими разведслужбами россияне вышли самостоятельно. За выполнение задания они получили деньги. В настоящий момент подозреваемые заключены под стражу.

Ранее в ФСБ предупредили, что украинские спецслужбы часто вербуют россиян в Сети, обещая быстрый заработок. Кураторы уверяют завербованных, что при поимке им грозит только штраф. Но известны случаи, когда решившиеся услужить киевскому режиму получили до 19 лет лишения свободы по статьям о диверсии или теракте. Накануне Дарья Трепова*, виновная в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского, была приговорена к заключению сроком в 27 лет. Это самый большой тюремный срок для женщины в истории России.

* — внесена в список террористов и экстремистов.