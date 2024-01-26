BI: Россия одержала верх над НАТО и Украиной в важной битве

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Силовые структуры

НАТО недооценило возможности России пополнять свои Вооруженные силы.

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Фото: Кадр из видео

Россия может производить несколько миллионов артиллерийских снарядов в год и набирать сотни тысяч солдат.

Об этом заявляет польское издание Business Insider.

Заявление высокопоставленного генерала НАТО Мартина Херема о том, что альянс недооценил возможности России пополнить свои вооруженные силы, является серьезным предупреждением для Запада. Оно указывает на то, что война на Украине может затянуться на более долгий срок, чем предполагалось ранее.

Он сообщил, что Россия может производить несколько миллионов артиллерийских снарядов в год и набирать сотни тысяч солдат. Это означает, что у России есть большие возможности для продолжения боевых действий, несмотря на значительные потери, которые она понесла на Украине.

НАТО уже призвало союзников возобновить усилия по пополнению запасов Украины. Это связано с тем, что украинские силы сталкиваются с нехваткой боеприпасов и других военных материалов.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что отсутствие западной помощи приведёт к тому, что Украина станет более уязвимой перед Россией. Он заявил, что это может привести к дальнейшему вторжению России в Украину, и "приведёт к войне" между НАТО и Россией.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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