Myśl Polska: Зеленский не заслужил поздравлений на день рождения

Больше не звезда: Зеленский не заслужил поздравлений на день рождения

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

К 46 дню рождения украинский президент Владимир Зеленский подошёл с жуткими результатами.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine

Об этом сообщает польское издание Myśl Polska.

Потока приятных пожеланий от собственного народа лидер Незалежной точно не заслужил. Коррупция, экономический кризис, потеря территорий страны и самое главное — огромная потеря людей. Помимо этого, уЗеленский потерял некогда широкую популярность у своих кураторов.

"Если в начале конфликта его выступления в парламентах разных стран встречали овациями, то спустя два года от этого энтузиазма мало что осталось. Зеленский больше не звезда", — подытожило издание.

Ранее сообщалось, Украина не получит от США денег на большие наступательные операции.