К 46 дню рождения украинский президент Владимир Зеленский подошёл с жуткими результатами.
Об этом сообщает польское издание Myśl Polska.
Потока приятных пожеланий от собственного народа лидер Незалежной точно не заслужил. Коррупция, экономический кризис, потеря территорий страны и самое главное — огромная потеря людей. Помимо этого, уЗеленский потерял некогда широкую популярность у своих кураторов.
"Если в начале конфликта его выступления в парламентах разных стран встречали овациями, то спустя два года от этого энтузиазма мало что осталось. Зеленский больше не звезда", — подытожило издание.
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