Бортник: Киев не получит от США денег на большие наступательные операции

Украина не получит от США денег на большие наступательные операции

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев больше не получит денег на большие "наступления".

Фото: liter.kz

Об этом заявил киевский политолог Руслан Бортник.

По его словам, в лучшем случае помощь будет на 50 процентов меньшей, чем за 1,5 до этого, но и она не гарантирована.