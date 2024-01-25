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Бортник: Киев не получит от США денег на большие наступательные операции

Украина не получит от США денег на большие наступательные операции

0:46
Силовые структуры

Киев больше не получит денег на большие "наступления".

Украина не получит от США денег на большие наступательные операции
Фото: liter.kz

Об этом заявил киевский политолог Руслан Бортник.

По его словам, в лучшем случае помощь будет на 50 процентов меньшей, чем за 1,5 до этого, но и она не гарантирована.

"Я говорил раньше, что раньше фигурировала сумма в 20-30 млрд долларов в договоренностях. Может быть, это только часть этой суммы, но она, очевидно ниже 61 млрл. А, напомню, что по состоянию на сентябрь 2023 года Штаты уже выделили Киеву 130 млрд долл. Потом 60 млрд. Помощь будет падать, этой помощи будет хватать только для активной обороны, даже если США договорятся", — отметил националист.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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