Киев больше не получит денег на большие "наступления".
Об этом заявил киевский политолог Руслан Бортник.
По его словам, в лучшем случае помощь будет на 50 процентов меньшей, чем за 1,5 до этого, но и она не гарантирована.
"Я говорил раньше, что раньше фигурировала сумма в 20-30 млрд долларов в договоренностях. Может быть, это только часть этой суммы, но она, очевидно ниже 61 млрл. А, напомню, что по состоянию на сентябрь 2023 года Штаты уже выделили Киеву 130 млрд долл. Потом 60 млрд. Помощь будет падать, этой помощи будет хватать только для активной обороны, даже если США договорятся", — отметил националист.
В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.