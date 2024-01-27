Семьям украинских военнопленных не говорят, что их родственники были на борту сбитого Ил-76

На Украине семьям военнопленных не подтвердили нахождение их родственников в сбитом Ил-76

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Сегодня украинский Координационный штаб, ответственный за обращение с военнопленными, опубликовал новое сообщение в Telegram-канале, рассказывающее о последних событиях и встрече с семьями пленных украинских солдат. В ходе беседы с родственниками было сообщено о планируемом обмене, который должен был состояться 24 января. Однако официальное подтверждение наличия украинских военнопленных на борту Ил-76 так и не поступило, несмотря на предыдущее заявление Минобороны РФ, подтверждающее информацию о перевозке пленных.

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Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов отметил, что на данный момент отсутствует достоверная информация о том, кто именно находился на борту самолета. Координационный штаб объяснил, что, несмотря на предоставленные видеоматериалы со стороны России, никто из родственников пленных не смог идентифицировать своих близких по фрагментам тел.

Согласно информации Следственного комитета РФ, было опубликовано видео, на котором запечатлен момент посадки украинских военнопленных на борт Ил-76, который впоследствии был сбит ракетой украинской ПВО. Установлено, что ракета была запущена из села Липцы Харьковской области.