Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач-диетолог Белоусова предупредила, что калиевая диета должна назначаться врачом
Почему Ким Кардашьян не любит длинные ногти
Чем выгоднее отделывать стены: плюсы и минусы материалов
Автоэксперт Рузанов рассказал, что нужно делать, чтобы не замерзали стёкла автомобиля: проветривайте
Диетолог Алиев назвал лучшую закуску к спиртному
Удачное тесто для пельменей: хорошо лепится, не рвётся
Как правильно ухаживать за кастрированным котом: пять важных советов после операции
Из-за длинных ногтей баскетболисты получают травмы
Глава МИД Украины высказал претензии к Западу: "Запад мог бы сделать гораздо больше"
Семьям украинских военнопленных не говорят, что их родственники были на борту сбитого Ил-76

На Украине семьям военнопленных не подтвердили нахождение их родственников в сбитом Ил-76

1:14
Силовые структуры » Военные новости

Сегодня украинский Координационный штаб, ответственный за обращение с военнопленными, опубликовал новое сообщение в Telegram-канале, рассказывающее о последних событиях и встрече с семьями пленных украинских солдат. В ходе беседы с родственниками было сообщено о планируемом обмене, который должен был состояться 24 января. Однако официальное подтверждение наличия украинских военнопленных на борту Ил-76 так и не поступило, несмотря на предыдущее заявление Минобороны РФ, подтверждающее информацию о перевозке пленных.

На Украине семьям военнопленных не подтвердили нахождение их родственников в сбитом Ил-76
Фото: flickr.com by Papas Dos is licensed under Attribution 2.0 Generic

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов отметил, что на данный момент отсутствует достоверная информация о том, кто именно находился на борту самолета. Координационный штаб объяснил, что, несмотря на предоставленные видеоматериалы со стороны России, никто из родственников пленных не смог идентифицировать своих близких по фрагментам тел.

Согласно информации Следственного комитета РФ, было опубликовано видео, на котором запечатлен момент посадки украинских военнопленных на борт Ил-76, который впоследствии был сбит ракетой украинской ПВО. Установлено, что ракета была запущена из села Липцы Харьковской области.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Зола - прекрасное удобрение, другое дело, что многие её используют на участке совсем неправильно

Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.

Зола - прекрасное удобрение, другое дело, что многие её используют на участке совсем неправильно
Пикировка томатов: 7 самых распространенных ошибок, которые делают неопытные дачники
Пикировка томатов: 7 самых распространенных ошибок, которые делают неопытные дачники
Почему опытные хозяйки для мытья полов никогда не используют серую тряпку, а только красную
5 секретов выращивания рассады петунии. Главный: ее дыхание должно быть свободным, без тесноты почвы
Как замотивировать свой организм для фитнеса и физкультуры Дмитрий Плотников Чаще всего миром конфликт не окончить: мудрецы прошлого обсудили это со всех сторон Сергей Лебедев ВС РФ готовятся взять ещё один укрепрайон ВСУ в Авдеевке, чтобы её освободить Любовь Степушова
3 соседки, которых можно подсадить к огурцам на грядку, чтобы более рационально использовать место
Жареная картошка с луком: простые правила
5 вещей, которые не при каких усовиях нельзя делать с семенами при посадке: закопаете свои труды
5 вещей, которые не при каких усовиях нельзя делать с семенами при посадке: закопаете свои труды
Последние материалы
Врач-диетолог Белоусова предупредила, что калиевая диета должна назначаться врачом
Почему Ким Кардашьян не любит длинные ногти
Чем выгоднее отделывать стены: плюсы и минусы материалов
Автоэксперт Рузанов рассказал, что нужно делать, чтобы не замерзали стёкла автомобиля: проветривайте
На Украине семьям военнопленных не подтвердили нахождение их родственников в сбитом Ил-76
Диетолог Алиев назвал лучшую закуску к спиртному
Удачное тесто для пельменей: хорошо лепится, не рвётся
Как правильно ухаживать за кастрированным котом: пять важных советов после операции
Из-за длинных ногтей баскетболисты получают травмы
Глава МИД Украины высказал претензии к Западу: "Запад мог бы сделать гораздо больше"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников