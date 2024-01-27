Террористка Трепова: где и как отбывает свой срок?

Дарью Трепову планируют этапировать в ИК-2

26-летняя террористка Трепова, осужденная на 27 лет, будет отбывать наказание в женской колонии в Ульяновке, Ленинградской области.

Фото: Wikipedia by Михаил Огнев

Пока не будет обжалован приговор, она находится в двухместной камере в СИЗО "Лефортово". В дальнейшем планируется распределение по месту жительства для возможности навещения родственниками.

Колония в Ульяновке предназначена для 982 заключенных и содержит женщин с разными статьями, включая убийства, разбои и мошенничество. Возможные варианты отбывания наказания также рассматриваются, но Ленобласть остается приоритетной.