26-летняя террористка Трепова, осужденная на 27 лет, будет отбывать наказание в женской колонии в Ульяновке, Ленинградской области.
Пока не будет обжалован приговор, она находится в двухместной камере в СИЗО "Лефортово". В дальнейшем планируется распределение по месту жительства для возможности навещения родственниками.
Колония в Ульяновке предназначена для 982 заключенных и содержит женщин с разными статьями, включая убийства, разбои и мошенничество. Возможные варианты отбывания наказания также рассматриваются, но Ленобласть остается приоритетной.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.