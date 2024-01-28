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Российская ракета X-22 спровоцировала панику у Украины и Запада

Military TV: ракету X-22 производства РФ не перехватила ни одна система ПВО Киева

Силовые структуры » Военные новости

Западные системы ПВО, прибывшие на вооружение ВСУ, не сумели перехватить ни одну российскую ракету X-22, что вызывает панику в Киеве и на Западе, сообщил youtube-канал Military TV.

Military TV: ракету X-22 производства РФ не перехватила ни одна система ПВО Киева
Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Стоит отметить, что украинская армия получила масштабную оборонную помощь от Запада в виде ЗРК SAMP-T, Patriot, IRIS-T, NASAMS и Crotale.

"Но эти системы не могут противостоять угрозам со стороны X-22", — содержится в сообщении.

Аналитики разъяснили, что усовершенствованная 2016 году версия ракеты может лететь со скоростью 4,6 Маха, что даёт возможность наносить удары с непредсказуемой для врага траектории. Эксперты подчеркнули, что встреча ПВО с X-22 стала настоящим испытанием для украинских властей.

Х-22 — это крылатая ракета с более чем 50-летней историей. Но модернизированные Х-22 практически ничем не отличаются от в свое время пришедших им на смену Х-32. Максимальная скорость полета новой ракеты достигает 5 тыс. км/ч. Высота полета — около 40 км. На такой высоте ее не могут достать большинство обычных зенитных комплексов стран НАТО.

 

 

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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