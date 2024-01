Российская ракета X-22 спровоцировала панику у Украины и Запада

Западные системы ПВО, прибывшие на вооружение ВСУ, не сумели перехватить ни одну российскую ракету X-22, что вызывает панику в Киеве и на Западе, сообщил youtube-канал Military TV.

