Зеленский заявил, что на Украине были случаи насильственной мобилизации

Зеленский признал факт насильственной мобилизации в ВСУ на Украине

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В интервью для немецкого телеканала ARD Зеленский признал, что сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК) применялась сила при вручении повесток мужчинам на улицах и в общественных местах. Он счёл нужным высказаться против подобной практики.

Фото: edition.cnn.com

"Есть случаи такие — да, есть. Правильно ли это — абсолютно нет", — высказался политик.

Он добавил, что призвал военных и депутатов, готовящих законопроект о новых правилах мобилизации, сделать так, чтобы у военкомов не было возможности ходить по улицам и раздавать повестки.

Недавно украинское издание "Новини.Live" проинформировало, что в Одессе военкомы останавливают трамваи и принудительно забирают находящихся в них мужчин в центры комплектования.

Украинские войска несут колоссальные потери, для их восполнения Киеву необходима масштабная мобилизация.