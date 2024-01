Над нефтеперерабатывающим заводом в Ярославской области перехватили дрон

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о подавлении системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вражеских дронов на подлёте в нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть".

Фото: Openverse by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito) is licensed under CC BY 2.0