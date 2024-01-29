Над нефтеперерабатывающим заводом в Ярославской области перехватили дрон

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о подавлении системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вражеских дронов на подлёте в нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть".
"Системой радиоэлектронной борьбы нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" была предотвращена атака беспилотника", — заметил губернатор в своём Telegram-канале.
По его словам, в результате инцидента пострадавших нет. В настоящее время на месте работают силовые структуры и спецслужбы.
Причём, отмечается, что с начала проведения Россией специальной военной операции на Украине это первое официальное сообщение об атаке беспилотного летательного аппарата на объект критической инфраструктуры Ярославской области.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.