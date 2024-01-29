Над нефтеперерабатывающим заводом в Ярославской области перехватили дрон

Глава Ярославской области Евраев: система РЭБ остановила атаку БПЛА на НПЗ

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о подавлении системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вражеских дронов на подлёте в нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть".

Фото: Openverse by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito) is licensed under CC BY 2.0

"Системой радиоэлектронной борьбы нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" была предотвращена атака беспилотника", — заметил губернатор в своём Telegram-канале.

По его словам, в результате инцидента пострадавших нет. В настоящее время на месте работают силовые структуры и спецслужбы.

Причём, отмечается, что с начала проведения Россией специальной военной операции на Украине это первое официальное сообщение об атаке беспилотного летательного аппарата на объект критической инфраструктуры Ярославской области.