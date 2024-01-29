Российская армия освободила Табаевку под Купянском

ВС РФ 29 января освободили посёлок Табаевка в Харьковской области.

Об этом сообщает Министерство обороны России.

Населённый пункт расположен в 50-ти километрах от Харькова. В ходе освобождения армия РФ уничтожила украинскую бронетехнику и боевиков ВСУ. Потери украинской армии уточняется.

Освобождение Табаевки позволяет российским войскам продвинуться на юге Харьковской области.

"Российские ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 294 военных объекта Украины. В их числе: 26 пунктов управления и узлов связи, 13 артиллерийских и минометных батарей, 12 складов боеприпасов и горючего, а также 109 районов сосредоточения живой силы и военной техники", — также следует из сводки военного ведомства.