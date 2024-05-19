Российский "Тобол". Западные СМИ в панике из-за "секретного оружия Путина"

Западные СМИ бьют тревогу из-за "секретного оружия Путина"

3:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Пресса Великобритании с тревогой сообщает, что у армии России теперь появилось "секретное оружие".

Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=37345@cmsPhotoGallery by Минобороны РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Нагнать паники

Под ним СМИ Британии подразумевают новейшую установку радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Тобол".

Сообщается, что она способна заглушить сигналы со спутника, а также создать ложную цель на радаре. Обозреватели пишут, что пока у Вооружённых сил РФ в наличии всего несколько "Тоболов", но учитывая мощь русского ВПК, очень скоро таких установок станет много. Тем более, что "Тобол" себя отлично зарекомендовал.

Установка радиоэлектронной борьбы уже якобы применялась в ходе спецоперации, что дало возможность российской армии полностью заглушить военную технику НАТО, которой напичканы подразделения ВСУ. Кстати, утверждается, что при помощи их российская группировка успешно глушила сигналы спутниковой системы США Starlink, доступ к которой националистам предоставил Илон Маск и его компания SpaceX.

"Злые" русские

Англичане уверены также, что несколько "Тоболов" стоят на вооружении ВС РФ в Калининграде. Такие подозрения СМИ объясняют серьёзными сбоями в работе навигационного оборудования у пассажирских самолётов авиарейсов Польши.

Конечно, западные "честные" журналисты всё это подают под соусом "злоумышленники из России". Обращать внимание на продажную прессу англосаксов нам не пристало. А если учесть, что в том регионе постоянно барражируют самолёты-разведчики и беспилотники НАТО, наводящие ракеты ВСУ на российскую территорию, то работа таких "глушилок" у российских границ является, несомненно, оправданной.

Однако любопытно, что официальной информации о "Тоболе" почти нет. Правда, "экспертам" из Туманного Альбиона хватает и догадок аналитиков.

Разумеется, если слух о российской установке РЭБ "Тобол" подтвердится, и если она действительно станет массово поступать в ВС РФ, то о ней ещё услышат.

Досье

Установка радиоэлектронной борьбы "Тобол".

Это новейшая российская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), разработанная для подавления радиосигналов, таких как спутниковая связь и радары. Она считается одним из самых засекреченных видов вооружения России.

Некоторые из ключевых характеристик:

Стационарная установка:

"Тобол" — это не мобильная система, а стационарная установка, что означает, что она предназначена для развёртывания в фиксированных местах.

Широкий диапазон частот:

"Тобол" может работать в широком диапазоне частот, что позволяет ему подавлять различные типы радиосигналов.

Эффективность против спутниковой связи:

"Тобол" считается особенно эффективным против спутниковых систем связи, таких как Starlink.

Большая дальность действия:

"Тобол" имеет большую дальность действия, что позволяет ему подавлять сигналы на значительных расстояниях.

Установка рассматривается как важный инструмент для противодействия западным военным возможностям.

Считается, что "Тобол" может быть использован для:

Нарушения работы систем связи и управления противника.

Ослепления радаров противника.

Нейтрализации спутниковых группировок, таких как Starlink.

Некоторые эксперты считают, что он может представлять угрозу для таких важных систем, как GPS и системы воздушного трафика.] Однако Россия утверждает, что "Тобол" предназначен только для обороны и не представляет угрозы для гражданских объектов.