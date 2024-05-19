Пресса Великобритании с тревогой сообщает, что у армии России теперь появилось "секретное оружие".
Под ним СМИ Британии подразумевают новейшую установку радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Тобол".
Сообщается, что она способна заглушить сигналы со спутника, а также создать ложную цель на радаре. Обозреватели пишут, что пока у Вооружённых сил РФ в наличии всего несколько "Тоболов", но учитывая мощь русского ВПК, очень скоро таких установок станет много. Тем более, что "Тобол" себя отлично зарекомендовал.
Установка радиоэлектронной борьбы уже якобы применялась в ходе спецоперации, что дало возможность российской армии полностью заглушить военную технику НАТО, которой напичканы подразделения ВСУ. Кстати, утверждается, что при помощи их российская группировка успешно глушила сигналы спутниковой системы США Starlink, доступ к которой националистам предоставил Илон Маск и его компания SpaceX.
Англичане уверены также, что несколько "Тоболов" стоят на вооружении ВС РФ в Калининграде. Такие подозрения СМИ объясняют серьёзными сбоями в работе навигационного оборудования у пассажирских самолётов авиарейсов Польши.
Конечно, западные "честные" журналисты всё это подают под соусом "злоумышленники из России". Обращать внимание на продажную прессу англосаксов нам не пристало. А если учесть, что в том регионе постоянно барражируют самолёты-разведчики и беспилотники НАТО, наводящие ракеты ВСУ на российскую территорию, то работа таких "глушилок" у российских границ является, несомненно, оправданной.
Однако любопытно, что официальной информации о "Тоболе" почти нет. Правда, "экспертам" из Туманного Альбиона хватает и догадок аналитиков.
Разумеется, если слух о российской установке РЭБ "Тобол" подтвердится, и если она действительно станет массово поступать в ВС РФ, то о ней ещё услышат.
Установка радиоэлектронной борьбы "Тобол".
Это новейшая российская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), разработанная для подавления радиосигналов, таких как спутниковая связь и радары. Она считается одним из самых засекреченных видов вооружения России.
Некоторые из ключевых характеристик:
Установка рассматривается как важный инструмент для противодействия западным военным возможностям.
Считается, что "Тобол" может быть использован для:
Некоторые эксперты считают, что он может представлять угрозу для таких важных систем, как GPS и системы воздушного трафика.] Однако Россия утверждает, что "Тобол" предназначен только для обороны и не представляет угрозы для гражданских объектов.
Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".