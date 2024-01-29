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вброс по Залужному

Технологи Зеленского дали команду распространить вброс по Залужному

Силовые структуры

Технологи офиса президента Украины Владимира Зеленского дали команду распространить информацию о вбросе по увольнению главкома ВСУ Валерия Залужного.

Технологи Зеленского дали команду распространить вброс по Залужному
Фото: https://cdn.iha.com.tr/

Об этом сообщил украинский Telegram-канал "Резидент".

"Киев хочет канализировать негатив и сместить акцент с Зеленского, что он не смог уволить Залужного", — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Главком ВСУ Залужный снят с должности — его заменит Кирилл Буданов.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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