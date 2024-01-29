вброс по Залужному

Технологи офиса президента Украины Владимира Зеленского дали команду распространить информацию о вбросе по увольнению главкома ВСУ Валерия Залужного.

Об этом сообщил украинский Telegram-канал "Резидент".

"Киев хочет канализировать негатив и сместить акцент с Зеленского, что он не смог уволить Залужного", — сказано в сообщении.