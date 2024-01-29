вброс по Залужному

Технологи офиса президента Украины Владимира Зеленского дали команду распространить информацию о вбросе по увольнению главкома ВСУ Валерия Залужного.
Об этом сообщил украинский Telegram-канал "Резидент".
"Киев хочет канализировать негатив и сместить акцент с Зеленского, что он не смог уволить Залужного", — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что Главком ВСУ Залужный снят с должности — его заменит Кирилл Буданов.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.