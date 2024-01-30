ВСУ ночью пытались атаковать Крым, Белгород и центральные регионы РФ

Сегодня ночью российские средства ПВО уничтожили и перехватили 21 дрон ВСУ.
Больше всего БПЛА было сбито над Крымом (11). Также украинские беспилотники зафиксированы в Брянской, Белгородской, Калужской и Тульской областях, сообщили в Минобороны РФ.
Киев ночью попытался совершить массовую атаку с применением дронов самолётного типа, подчёркивает оборонное ведомство.
ПВО сбила беспилотники над акваторией Чёрного моря в районе Бельбека. Все службы в состоянии боевой готовности.
"Спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры", — отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце и её последствиях для человечества.