ВСУ ночью пытались атаковать Крым, Белгород и центральные регионы РФ

Массовый налёт украинских дронов на Россию: больше всего досталось Крыму

Сегодня ночью российские средства ПВО уничтожили и перехватили 21 дрон ВСУ.

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Больше всего БПЛА было сбито над Крымом (11). Также украинские беспилотники зафиксированы в Брянской, Белгородской, Калужской и Тульской областях, сообщили в Минобороны РФ.

Киев ночью попытался совершить массовую атаку с применением дронов самолётного типа, подчёркивает оборонное ведомство.

ПВО сбила беспилотники над акваторией Чёрного моря в районе Бельбека. Все службы в состоянии боевой готовности.