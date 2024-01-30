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Озвучены первые данные расшифровки сбитого под Белгородом Ил-76

ТАСС: данные чёрных ящиков говорят о внешнем воздействии на Ил-76 под Белгородом

Силовые структуры » Военные новости

Информация, полученная из бортовых самописцев, проливает свет на обстоятельства крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Как информирует ТАСС, сведения подтверждают воздействие внешних сил на воздушное судно.

ТАСС: данные чёрных ящиков говорят о внешнем воздействии на Ил-76 под Белгородом
Фото: Википедия

"Самолет был сбит прямо в воздухе. Все очевидно", — заявил источник в силовых органах.

На данный момент специалисты продолжают производить анализ черных ящиков, и работа скоро будет завершена.

Министерство обороны сообщило, что крушение самолета произошло в результате атаки украинской ПВО 24 января. Ил-76 выполнял миссию по перевозке пленных для процесса обмена. В результате крушения погибли 74 человека, включая 65 украинских военнопленных. Следственным комитетом Российской Федерации было возбуждено дело по факту террористического акта (статья 205 Уголовного кодекса РФ).

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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