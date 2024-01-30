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Зеленскому отказано в эвакуации: спасательного вертолёта из США не будет

Зеленскому отказано в эвакуации: США не пришлют за "парнем в хаки" вертолёт

Силовые структуры

Скоро на Украине всё рухнет, а чинить это будет некому.

Зеленскому отказано в эвакуации: США не пришлют за "парнем в хаки" вертолёт
Фото: flickr.com by President Of Ukraine

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер, намекая на американское вооружение и прочую технологию, переданных Киеву.

Сервиса к ним не прилагается (если только за очень большие деньги), да и рисковать жизнью в зоне боевых действий желающих больше нет. А раз денег больше нет, то и дальнейшей американской помощи киевской власти больше ждать не стоит, отметил он.

США исчерпали свои ресурсы, которые они готовы были потратить на поддержку Украины. Вашингтон не видит смысла в дальнейшей поддержке Владимира Зеленского, поскольку полагает, что проект "анти-Россия" провален.

Президент Байден "вдруг" переключился на другие "более важные" проблемы, поскольку не хочет признать поражение на Украине, ибо это может нанести ущерб его политической репутации. Также было и с Вьетнамской войной, когда США также пытались поддерживать проамериканское правительство, но в конечном итоге потерпели поражение.

Так что вряд ли Белый дом пришлёт за "хмурым парнем в хаки" спасательный вертолёт. Остаётся уповать на Соединённое Королевство…

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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