Скоро на Украине всё рухнет, а чинить это будет некому.
Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер, намекая на американское вооружение и прочую технологию, переданных Киеву.
Сервиса к ним не прилагается (если только за очень большие деньги), да и рисковать жизнью в зоне боевых действий желающих больше нет. А раз денег больше нет, то и дальнейшей американской помощи киевской власти больше ждать не стоит, отметил он.
США исчерпали свои ресурсы, которые они готовы были потратить на поддержку Украины. Вашингтон не видит смысла в дальнейшей поддержке Владимира Зеленского, поскольку полагает, что проект "анти-Россия" провален.
Президент Байден "вдруг" переключился на другие "более важные" проблемы, поскольку не хочет признать поражение на Украине, ибо это может нанести ущерб его политической репутации. Также было и с Вьетнамской войной, когда США также пытались поддерживать проамериканское правительство, но в конечном итоге потерпели поражение.
Так что вряд ли Белый дом пришлёт за "хмурым парнем в хаки" спасательный вертолёт. Остаётся уповать на Соединённое Королевство…
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