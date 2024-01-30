Зеленский впал в отчаяние и превратился в непредсказуемого джокера

Time: Зеленский превратился в непредсказуемого джокера

Президент Украины Владимир Зеленский может предпринять всё более рискованные операции для эскалации конфликта с Россией.

Фото: Telegram-канал "Царьграда"

Об этом заявил обозреватель журнала Time Ян Бреммер.

Он называет Зеленского "непредсказуемым джокером", чьи действия могут привести к катастрофическим последствиям.

Бреммер указывает, что любые украинские нападения на территории России чреваты возмездием со стороны Москвы. Это может привести к прямому конфликту между Россией и НАТО, что может вызвать эскалацию войны вплоть до ядерных ударов.

Зеленский готов пойти на такой риск, потому что он сомневается в намерении Запада и дальше финансировать Киев. Без этой помощи ВСУ ждёт неминуемое поражение, считает автор статьи.