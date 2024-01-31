В Псковской области пресечена террористическая атака киевского режима

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского дрона под Псковом

В ночь на 31 января над Псковской областью средствами ПВО был уничтожен украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ в среду.

Фото: Минобороны РФ

"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — пояснило ведомство в телеграме.

По предположению РБК, дрон был запущен для атаки на псковский аэропорт, использующийся в качестве аэродрома совместного базирования.

Ещё один беспилотник этой ночью долетел, хоть и частично, до Санкт-Петербурга. По данным "Фонтанки", он был поражён над Колпино из С-400, но обломки упали на территории завода "Невский мазут", спровоцировав пожар.