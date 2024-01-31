В Псковской области пресечена террористическая атака киевского режима

В ночь на 31 января над Псковской областью средствами ПВО был уничтожен украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ в среду.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — пояснило ведомство в телеграме.
По предположению РБК, дрон был запущен для атаки на псковский аэропорт, использующийся в качестве аэродрома совместного базирования.
Ещё один беспилотник этой ночью долетел, хоть и частично, до Санкт-Петербурга. По данным "Фонтанки", он был поражён над Колпино из С-400, но обломки упали на территории завода "Невский мазут", спровоцировав пожар.
Любителям кошек иногда бывает не легко, так как их пушистые домашние любимцы могут превратить любую поверхность в настоящий ковер.м