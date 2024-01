"Простреливать колени»": на Украине предложили новый способ мобилизации

Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" опубликовал видео, на котором командир 118-й бригады сил территориальной обороны Украины Анатолий Стуженко заявил, что мужчинам на Украине, отказавшимся выйти из машины по требованию представителя военкомата, нужно простреливать колено. По его мнению, иначе продолжить мобилизацию не получится.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International