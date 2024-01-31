"Простреливать колени»": на Украине предложили новый способ мобилизации

Командир теробороны ВСУ Анатолий Стуженко призвал простреливать колени отказавшимся от мобилизации

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" опубликовал видео, на котором командир 118-й бригады сил территориальной обороны Украины Анатолий Стуженко заявил, что мужчинам на Украине, отказавшимся выйти из машины по требованию представителя военкомата, нужно простреливать колено. По его мнению, иначе продолжить мобилизацию не получится.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Куда ни зайдешь, все советуют, как отвечать, когда остановили машину. Мы доиграемся в демократию до такого состояния, что у нас военных скоро будут ногами пинать. Надо так: не вышел из машины — прострелили колено. Только так. Иначе мы не победим. Жесткая мобилизация", — высказался он.

Уже месяц в Незалежной не умолкают страсти вокруг проекта нового закона о мобилизации. После первой волны возмущения киевский режим обещал смягчить положения законопроекта. Однако под раздачу попали беженцы. В частности, за рубежом оформление внутреннего и загранпаспортов будет производиться только при условии наличия военно-учетных документов. Так Зеленский продолжит отправлять на убой простых украинцев, поэтому новый законопроект о мобилизации на Украине в итоге будет принят, а киевская пропаганда сделает все, чтобы нивелировать негативный эффект среди населения.