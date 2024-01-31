Что стало с главной ракетой ВСУ

BI: ВСУ больше не могут полагаться на HIMARS из-за российских систем РЭБ

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На Западе рассказали, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) больше не могут полагаться на американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Как пишет издание Business Insider (BI), причина в использовании российской армией систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Фото: polskieradio.pl

"Украина больше не может полагаться на предоставленные США HIMARS или артиллерийские снаряды Excalibur", — отметили авторы материала.

Также журналисты обратили внимание на то, что эффективность современных боеприпасов, которые используют GPS-наведение, резко снизили возможности РФ в области радиоэлектронной борьбы. Так, речь идёт о ракетах HIMARS и снарядах Excalibur.

Поэтому теперь, делают вывод авторы материала, украинцам нужно будет поставить совершенно новое вооружение, которое заменило бы хвалебные американские системы РСЗО.