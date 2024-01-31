ВСУ по 10-12 раз в день совершают попытки атаковать малыми группами

Рогов: ВСУ предпринимают попытки атаковать малыми группами

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) предпринимают попытки атаковать по 10-12 раз в день в районе населённого пункта Вербовое. Причём, делают они это малыми группами. Об этом рассказал председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: newsweek.com

По его словам, состоят такие группы из украинских боевиков от пяти до 15 человек.

"Противник не прекращает попытки атак малыми группами от 5 до 15 человек от Пятихаток на западе до Вербового на востоке. Ежедневно это 10-12 подобных попыток", — пояснил председатель областного движения.

Прежде Рогов рассказывал, что за сутки российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ, которые располагались в районе Вербового. В результате были уничтожены до 50 солдат противника.