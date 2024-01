Сообщают, что армия России вошла в село Ивановка под Купянском

Сообщают, что российские войска вошли в село Ивановка в Харьковской области.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.