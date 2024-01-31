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Сообщают, что армия России вошла в село Ивановка под Купянском

Сообщают, что армия России вошла в село Ивановка в Харьковской области

Силовые структуры

Сообщают, что российские войска вошли в село Ивановка в Харьковской области.

Сообщают, что армия России вошла в село Ивановка в Харьковской области
Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Об этом пишет Telegram-канал "NE.САХАР", подчёркивая, что информация пока не подтверждена.

По данным украинской стороны, село Ивановка ещё под контролем ВСУ, а само село российские войска постоянно сегодня атаковали.

Ждём подтверждение информации.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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